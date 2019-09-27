Riskli bina nasıl anlaşılır riskli bina tespit başvurusu nereye yapılır
İSTANBUL 'da meydana gelen deprem bir kez daha oturduğumuz evlerin sağlamlığı konusunu gündeme getirdi. 5,8 şiddetindeki depremde minareler yıkıldı, binaların çoğunda çatlaklar oluştu kimi binalar yan yattı. Peki vatandaş evinin sağlam olup olmadığını nasıl anlayacak? İşte cevabı...
Marmara bölgesi beşik gibi sallanıyor. Dün 24 saat için 70 küsür artçı deprem oldu. Vatandaşlar korkudan evlerine giremedi. Depremle birlikte vatandaşlar, "Riskli bina nasıl anlaşılır?" veya "Oturduğum bina riskli mi?" sorularına yanıt aramaya başladılar. Vatandaşların oturduğu binanın riskli olup olmadığını öğrenmesi için ne yapması gerekiyor. Vatandaş nerelere başvuracak?
Bağlı olduğunuz belediyeye riskli bina tespit başvurusu yapın!
Vatandaşların oturduğu binanın riskli olup olmadığını öğrenmesi için herhangi bir ücret ödemeden tespit çalışması yaptırması gerekiyor. Bağlı olunan belediyeye riskli bina tespit başvurusu yapıldıktan sonra bir rapor hazırlanıyor. Bu rapor doğrultusunda binanın riskli yapıda olup olmadığı yönünde şerh koyuluyor.
Risk Tespiti yaptırmak için...
Öte yandan bina Risk Tespiti yaptırmak için kat sahiplerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile de tespit yapılabiliyor. Riskli binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış kurum ve kuruluşlara tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurmak yeterli oluyor. Lisanslı kurum ve kuruluşları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden öğrenebilirsiniz.
Belli bir ücret karşılığında bina risk raporu hazırlıyor
Tespit başvurusundan sonra lisanslı kurum ve kuruluşlar, belli bir ücret karşılığında bina risk raporu hazırlıyor. Bu rapor, 7 gün içinde belediyeye gönderiliyor. İnceleme sonucunda riskli olduğu belirlenen binalar, 10 iş günü içinde Altyapı Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü’ne ve Tapu Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildiriliyor. Binaya ‘riskli yapı’ şerhi işleniyor ve ev sahiplerine tebligat gönderiliyor.