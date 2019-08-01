Rihanna'nın yatak pozu olay oldu! İç çamaşırı koleksiyonu için kamera karşısına geçti

Rihanna'nın yatak pozu olay oldu! İç çamaşırı koleksiyonu için kamera karşısına geçti

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi iç çamaşırı koleksiyonu için kameralar karşısına geçti. Barbadoslu şarkıcının yatak pozu ise sosyal medyayı salladı.

Rihanna'nın yatak pozu olay oldu! İç çamaşırı koleksiyonu için kamera karşısına geçti - Sayfa 1

Dünyaca ünlü şarkıcı, son zamanlarda kendisini ticarete verdi. Kendi iç çamaşırı markasını çıkararak mağaza açılışı yapan Rihanna, yine kendi iç çamaşırı markası için kameralar karşısına geçti. Çekimden bazı pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan güzel şarkıcının yatak pozu dikkat çekti. 

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Rihanna'nın yatak pozu olay oldu! İç çamaşırı koleksiyonu için kamera karşısına geçti - Sayfa 2

Müzik dünyasındaki başarısını moda dünyasına da taşıyarak başarısının sırrının çok çalışmak olduğunu ifade eden Rihanna, iç çamaşırı markası için yeniden kameralar karşısına geçti. 

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Rihanna'nın yatak pozu olay oldu! İç çamaşırı koleksiyonu için kamera karşısına geçti - Sayfa 3

Tasarımını yaptığı iç çamaşırlarının modelliğini de yapan Barbadoslu şarkıcının yatak pozu ise olay oldu. 31 yaşındaki şarkıcının iddialı paylaşımları sosyal medyayı salladı.

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Rihanna'nın yatak pozu olay oldu! İç çamaşırı koleksiyonu için kamera karşısına geçti - Sayfa 4

Sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine hayran bırakan Rihanna, geçtiğimiz aylarda Paris'teki açtığı mağazası için parti vermişti. 

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