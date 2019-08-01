Rihanna'nın yatak pozu olay oldu! İç çamaşırı koleksiyonu için kamera karşısına geçti

Dünyaca ünlü şarkıcı, son zamanlarda kendisini ticarete verdi. Kendi iç çamaşırı markasını çıkararak mağaza açılışı yapan Rihanna, yine kendi iç çamaşırı markası için kameralar karşısına geçti. Çekimden bazı pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan güzel şarkıcının yatak pozu dikkat çekti.