Rihanna'nın hayranları Chris Brown'u pişman etti! Sert tepki aldı

Rihanna, müziğin yanı sıra bu sıralar kendi çıkardığı markalarla rekora koşuyor. Kendi markasını yaratarak çıkardığı kozmetik ürünlerinin yanı sıra bir de iç çamaşırı markası çıkartarak tanıtımı için kamera karşısına geçen Rihanna, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.