Rihanna Suudi sevgilisiyle büyük aşk yaşıyor! Hamile mi?
Milyarder Suudi sevgilisi Hassan Jameel ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı Rihanna'dan annelik itirafı geldi. Rihanna, "Şu hayatta anne olmayı her şeyden çok istiyorum” dedi.
Milyarder Suudi sevgilisi Hassan Jameel ile birliktelik yaşayan ünlü yıldız şarkıcı Rihanna, Interview dergisine konuştu. 31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, özel hayatıyla ilgili konuştu.
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Sevgilimi öğrenmek istiyorsanız, onu Google’lamayı deneyin” şeklinde konuşan Rihanna, “Aşık hissediyor musunuz?” sorusuna “Elbette, ona aşığım” yanıtını verdi
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İki yıldır birlikte olduğu Suudi iş insanı Hassan Jameel ile evlilik planı yapmadıklarını belirtti
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Ünlü şarkıcı, “Bunu yalnızca Tanrı bilir. Biz plan yaparız, o da güler, öyle değil mi? Ama şu hayatta anne olmayı her şeyden çok istiyorum” dedi.
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