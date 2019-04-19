Rihanna satış rekorları kırdı!
Son zamanlarda müzikten çok çıkardığı kozmetik markası ile ilgilenen ünlü şarkıcı Rihanna satış rekorları kırdı.
Dünya yıldızlığındaki başarısını kırdığı sayısız rekorla kanıtlayan Rihanna, adım attığı kozmetik dünyasında da aynı kararlılığı gösteriyor. Müziğin yanı sıra girişimci hamlesiyle kozmetik dünyasına da giren dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, başarısının sırrını açıkladı.
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31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın çıkardığı kozmetik markası, satış rekorları kırdı.
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Rihanna’nın 2 yıllık markası Fenty Beauty, 500 milyon euroluk satışa ulaştı.
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''İşkoliğim''
Rihanna, çıkardığı kozmetik markası ile satış rekorları kıran Rihanna, başarısını şu sözlerle açıkladı: “Rihanna olma sanatı, çok çalışmaktan, işkolik olmaktan geçiyor.”
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