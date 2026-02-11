Rihanna markette görüntülendi! Yardımcısız alışveriş yaptı...

Bir milyarderin tek başına market alışverişi yapamayacağını kim söyledi? Üç çocuk annesi şarkıcı Rihanna, Los Angeles'taki bir markette alışveriş yaparken görüntülendi.

Kendi alışveriş arabasını kullanıp, sebze ve meyve reyonunda seçtiklerini tek tek poşetlere dolduran Rihanna, etraftaki diğer müşterilerin meraklı bakışları arasında alışverişini tamamladı.