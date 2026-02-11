Rihanna markette görüntülendi! Yardımcısız alışveriş yaptı...
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna son görüntüleri ile olay oldu. Milyar dolarlık servete sahip olan Rihanna, market alışverişini yardımcılarına bırakmadı. Şarkıcıyı markette görenler şaşırıp kaldı.
Bir milyarderin tek başına market alışverişi yapamayacağını kim söyledi? Üç çocuk annesi şarkıcı Rihanna, Los Angeles'taki bir markette alışveriş yaparken görüntülendi.
Kendi alışveriş arabasını kullanıp, sebze ve meyve reyonunda seçtiklerini tek tek poşetlere dolduran Rihanna, etraftaki diğer müşterilerin meraklı bakışları arasında alışverişini tamamladı.
Alışverişe baştan aşağı siyah bir kıyafetle çıkan Rihanna, alacağı ürünleri seçerken market koridorlarında rahatça dolaştı ve kendisini tanıyanlarla selamlaştı.
1 milyar dolarlık servet sahibi Rihanna, bir ara elinde taze soğan demetini taşırken fotoğraflandı.
Yaşlı bir müşterinin yanlışlıkla alışveriş sepetini Rihanna'nın sepetiyle karıştırmasıyla komik bir an yaşadı. İkisi de olayı gülerek geçiştirdi ve alışverişe devam etti.