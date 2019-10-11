Rihanna Donal Trump'ı bombaladı! 'Şu an ABD'deki en akıl hastası kişi'
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Amerika Başkanı Donald Trump'ı topa tuttu, en akıl hastası kişi olduğunu dile getirdi.
Şu sıralar çıkardığı kitapla gündemde olan dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, ABD Başkanı Donal Trump'a yönelik eleştirilerine verdiği bir röportajda da devam etti.
Amerika'da ateşli silahlarla düzenlenen katliamlarda can kayılarının artmasına rağmen Trump'ın makineli tüfeklere yönelik silah kontrolü için adım atmamasına tepki gösteren Rihanna, "İnsanlar yasal şekilde satın alınabilen savaşlarda kullanılan silahlarla öldürülüyor. Bu normal bir şey değil. Asla ve asla normal olmamalı" dedi.
Saldırıların insanların ırkına ve etnik kökenine göre sınıflandırıldığını söyleyen Rihanna "Ten rengine göre farklı sınıflandırılıyor. Bu yüze bir tokattır. Tamamen ırkçılıktır" yorumunda bulundu.
Riri, Vogue dergisine verdiği röportajda Trump'ın Texas, Chicago ve Ohio'da üst üste düzenlenen katliamların faillerinden "Çok, çok ciddi akıl hastaları" diye söz etmesine de tepki gösterdi.