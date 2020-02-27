Rifat Sarıcaoğlu'ndan Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel'e 'spermlerimi çaldı' iddiası

4 yıl önce Rifat Sarıcaoğlu'ndan tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını söyleyen Burçe Gürsel, ilk hamileliğinde de tepkiler almış ve şu açıklamayı yapmıştı:

''Türkiye’de bildiğim bir tane Rifat Sarıcaoğlu var. Onun minik kızının adı da Sera Venüs Sarıcaoğlu. Kendisi bizim 5 yıllık halen süren ilişkimizin aşk meyvesi. Bu gerçeği hala inkar eden, kabullenmeyen ve hatta kızımızın nüfus cüzdanını görüp ‘Orada yazan Rifat başka Rifat, 1 tane Rifat yok ki, iftira bu, onun kızı yok, olamaz’ diyen teyzeler var.''