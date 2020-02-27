Rifat Sarıcaoğlu'ndan Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel'e 'spermlerimi çaldı' iddiası
Manken Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı olan Rifat Sarıcaoğlu'nu bayıltarak spermlerini çaldığı söylendi.
Tülay Sarıcaoğlu ile evli ve bir erkek çocuk sahibi olan Rifat Sarıcaoğlu, model Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel hakkında skandal bir iddia ortaya attı. Bir dönem Burçe Gürsel ile beraber olan hatta Gürsel'den bir kız çocuğu olan Rifat Sarıcaoğlu, ikinci hamileliğin kendi rızası dışında olduğunu hatta bir gün yolda giderken eterle bayıltılarak spermlerinin çalındığını iddia etti.
4 yıl önce Rifat Sarıcaoğlu'ndan tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını söyleyen Burçe Gürsel, ilk hamileliğinde de tepkiler almış ve şu açıklamayı yapmıştı:
''Türkiye’de bildiğim bir tane Rifat Sarıcaoğlu var. Onun minik kızının adı da Sera Venüs Sarıcaoğlu. Kendisi bizim 5 yıllık halen süren ilişkimizin aşk meyvesi. Bu gerçeği hala inkar eden, kabullenmeyen ve hatta kızımızın nüfus cüzdanını görüp ‘Orada yazan Rifat başka Rifat, 1 tane Rifat yok ki, iftira bu, onun kızı yok, olamaz’ diyen teyzeler var.''
Şimdilerde ikinci kez hamile olan Burçe Gürsel, Genç kadın ikinci bebeğinin babasının da Rifat Sarıcaoğlu olduğunu ve bu kez tüp bebek yöntemi ile değil tamamen doğal yollarla olduğunu açıkladı.
Bunun üzerine Instagram’da Rifat Sarıcaoğlu’na ait olduğu söylenen hesaptan bir açıklama yapıldı. Açıklama sosyal medyanın diline düştü.