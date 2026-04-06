Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti! Çok konuşulacak sözler

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe–Beşiktaş derbisinin ardından şampiyonluk yarışını değerlendirerek, Galatasaray’ın Göztepe karşısında kazanması halinde yüzde 70 ihtimalle şampiyonluğa ulaşacağını ifade etti

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

DERBİDE TEK GOL YETTİ

hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı Kerem Aktürkoğlu’nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, maç eksiği bulunan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

“DERBİDE BU KADAR POZİSYON NADİR GÖRÜLÜR”

Sports Digitale’de konuşan Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın beklenenden farklı geçtiğini belirterek, “Bu kadar net pozisyonları bir derbide zor görürüz. Fenerbahçe adına 5-6, Beşiktaş adına ise 1-2 net fırsat vardı” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’A ELEŞTİRİ, FENERBAHÇE’YE ÖVGÜ

Beşiktaş’ın performansını beklentisinin altında bulduğunu söyleyen Dilmen, siyah-beyazlıların gelecek sezon yapacağı transferlerle yarışa ortak olabileceğini dile getirdi. Fenerbahçe’nin ise özellikle maçların son bölümlerinde daha etkili oynadığına dikkat çekti.

“GALATASARAY KAZANIRSA YÜZDE 70 ŞAMPİYON”

Şampiyonluk yarışıyla ilgili iddiasını da paylaşan Dilmen, Galatasaray’ın Göztepe maçını kazanması halinde büyük avantaj elde edeceğini söyledi. Deneyimli yorumcu, “Göztepe’yi geçerse Galatasaray yüzde 70 şampiyon olur” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK MAÇLAR

Fenerbahçe’nin önündeki fikstüre de değinen Dilmen, sarı-lacivertlilerin Rizespor ve Kayserispor maçlarını kazanabileceğini ancak özellikle Rize deplasmanının zor geçeceğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Haber doğruysa Sözcü TV karışmış! Yılmaz Özdil istifa etmiş sebebi de A Haber
Haber doğruysa Sözcü TV karışmış! Yılmaz Özdil istifa etmiş sebebi de A Haber
Narin cinayeti duruşmasında salon karıştı! Güran ailesi dışarı çıkarıldı
Narin cinayeti duruşmasında salon karıştı! Güran ailesi dışarı çıkarıldı
Trabzonspor son 4 sezon içinde ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı
Trabzonspor son 4 sezon içinde ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı
İsrailli sunucudan "İran'da nükleer bomba kullanılması" önerisi
İsrailli sunucudan "İran'da nükleer bomba kullanılması" önerisi
İran'dan yeni tehdit: Tekrarlanması durumunda..
İran'dan yeni tehdit: Tekrarlanması durumunda..
Milyonlarca anneye müjde: Doğum izni uzatılıyor
Milyonlarca anneye müjde: Doğum izni uzatılıyor
Hürmüz krizi sigorta sektörünü vurdu risk öngörülebilir olmaktan çıktı
Hürmüz krizi sigorta sektörünü vurdu risk öngörülebilir olmaktan çıktı
Bu adil mi? Yeni doğalgaz tarifesi merkezi sistemli sitelerde faturayı çıldırtacak!
Bu adil mi? Yeni doğalgaz tarifesi merkezi sistemli sitelerde faturayı çıldırtacak!
İran dokunmadı! "Ocean Thunder isimli Türk gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçti"
İran dokunmadı! "Ocean Thunder isimli Türk gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçti"
Mircea Lucescu öldü mü? Oğlundan açıklama geldi
Mircea Lucescu öldü mü? Oğlundan açıklama geldi
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün maç kazandıran basketiyle Warriors'ı yendi
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün maç kazandıran basketiyle Warriors'ı yendi
Öcalan'ın 'Doğduğu ev müze yapılacak' iddiası
Öcalan'ın 'Doğduğu ev müze yapılacak' iddiası