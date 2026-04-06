Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk kehaneti! Çok konuşulacak sözler

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

DERBİDE TEK GOL YETTİ

hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı Kerem Aktürkoğlu’nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, maç eksiği bulunan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

“DERBİDE BU KADAR POZİSYON NADİR GÖRÜLÜR”

Sports Digitale’de konuşan Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın beklenenden farklı geçtiğini belirterek, “Bu kadar net pozisyonları bir derbide zor görürüz. Fenerbahçe adına 5-6, Beşiktaş adına ise 1-2 net fırsat vardı” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’A ELEŞTİRİ, FENERBAHÇE’YE ÖVGÜ

Beşiktaş’ın performansını beklentisinin altında bulduğunu söyleyen Dilmen, siyah-beyazlıların gelecek sezon yapacağı transferlerle yarışa ortak olabileceğini dile getirdi. Fenerbahçe’nin ise özellikle maçların son bölümlerinde daha etkili oynadığına dikkat çekti.

“GALATASARAY KAZANIRSA YÜZDE 70 ŞAMPİYON”

Şampiyonluk yarışıyla ilgili iddiasını da paylaşan Dilmen, Galatasaray’ın Göztepe maçını kazanması halinde büyük avantaj elde edeceğini söyledi. Deneyimli yorumcu, “Göztepe’yi geçerse Galatasaray yüzde 70 şampiyon olur” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK MAÇLAR

Fenerbahçe’nin önündeki fikstüre de değinen Dilmen, sarı-lacivertlilerin Rizespor ve Kayserispor maçlarını kazanabileceğini ancak özellikle Rize deplasmanının zor geçeceğini vurguladı.