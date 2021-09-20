Rıdvan Dilmen'den flaş TRT açıklaması

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT'den 700 bin lira alıyor iddialarına Halk TV'den cevap verdi. TRT'den kendisine ücret teklif edildiğini ancak kabul etmediğini ifade eden Dilmen, iftiralarla ilgili hukuki haklarını arayacağını söyledi.

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Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT'den spor yorumculuğu için herhangi bir ücret talep etmediğini, teklif olmasına rağmen almadığını söyledi. Bu konuda hukuki başvurularını yapacağını söyleyen Dilmen, TRT'ye bu konuda yazılı beyanda bulunduğunu maddi veya manevi bir talepte bulunmayacağını taahhüt ettiğini açıkladı.

Rıdvan Dilmen, TRT'den aylık 700 bin lira alıyor iddialarına bu kez Halk TV'de cevap verdi. Şirin Payzın'ın hazırlayıp sunduğu "Sözüm Var" programında Barış Terkoğlu'nun sorularını cevaplayan Dilmen, spor yorumculuğunu bıraktığını ancak TRT'den gelen talebi herhangi bir ücret olmadan yapılması şartıyla kabul ettiğini anlattı.

İşte Dilmen'in o sözleri;

"Bu konu aşağı yukarı 1,5-2 aydır gündemdeydi, son iki üç gündür çok alevlendi. Özellikle Halkın Kurtuluş Partisi'nin başkanın açıklamasından sonra biraz daha alevlendi. Çok açıklama yapmak istemiyordum; ancak kendi programımda mecbur kaldım. İnsanlar hiç olmazsa doğruyu birinci ağızdan duysunlar diye.

Hukuktan çok anlamam ama hiç olmazsa şunu biliyorum, "Kişinin söylemleri yeterlidir" diye. Bir kere konuştum bu konuda ama madem konu bu kadar derinleşti, ben de bağlanmak istedim. Açıkçası bugüne kadar beni sadece ODA TV'den aradılar sağ olsunlar. Gerçek bir gazetecilik yaptılar. Ben de onlara böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledim.

Teklif TRT'den gelmiş

Geçen yılın Mart ayında 16 yıllık serüvenimi noktaladım. Profesyonel bir 16 yıl geçirdim. Sonra ben Bodrum'a gittim, biraz da sağlık sorunlarım vardı. Toparlandım geldim sonra da "TRT Spor'da program yapar mısınız?" dediler. Düşünmediğimi de kendilerine aktardım. Bunları düşünürken süreç gelişti ve Ankara'da genel müdürümüzle buluştuk.

"TRT'den para almadım"

Zahid Bey'e "Çalışmayı düşünmüyordum" dedim ama tabi ki beğenmeyenler olabilir ama teveccühleri oldu, "Ya hocam yap, yap" diye. Ben de "Yaparım ama ücretsiz yaparım" dedim. Çünkü iki kez TRT, NTV'den para kazandığım zamanlarda, haftada bir benden rica etmişlerdi. Futbol'un Zirvesi programını yapmıştım. Diğer yorumcu olarak da Mustafa Denizli Hocamız vardı. O da TRT ile profesyonel çalışıyordu, ben o zaman yine TRT'den para almadım. O gün de almadım, şu anda da almadım, şu anda da bir tek sözleşmem dahi yok.

"O sözler şahsıma ait değil"

Şimdi Doğan Beyler mahkeme vermişler TRT'ye olabilir beni de vermişler ama ben de mahkemeye vereceğim kendilerini bilsinler. İftira atıyorlar sonuçta. Bir de TRT'nin açıklamasını okurken Doğan Bey şöyle bir açıklama yaptı "O kadar değil" diye açıklama yaptılar diye. Hayır, öyle yazmadılar onlar! O kadar değil diye açıklama yapmadılar. Tüm spor yorumcuları anlamında yazdılar onu. O sözler şahsıma ait değil.

"Muvafakatnamem var"

Bu ülkede TRT'den 700 bin lira alacak kadar böyle bir insan hayatım boyunca olmadım. İlk kez burada söyleyeyim: Benim muvafakatname var. "Ben yapacağım şu şu tarihlerde, yani ligin başladığı 13 Ağustos'tan 2022'nin Mayıs ayına kadar hiçbir madde, manevi bir şey talep etmiyorum" diye imzam var. Bende duruyor bu, mahkeme kullanacağım onu evrak olarak.

"Yapım şirketim yok"

Bu konularda son derece hassasımdır. Ben TRT ile hayatımda hiçbir iş yapmadım. Ayrıca bir yapım şirketim de yok."