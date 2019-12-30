Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın 3 transferini açıkladı
Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3 transferini canlı yayında açıkladı.
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
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Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao (2), Celutska (K.K), Ryan Babel ve Taylan Antalyalı'dan geldi.
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Galatasaray'a üç transfer
Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın üç transferini de canlı yayında duyurdu.
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Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:
Cuma, Beşiktaş'ın maçı rakip 9 kişi kalınca bitti. Bugün Başakşehir maçı 26 dakikada bitti. Trabzonspor-Kayserispor maçı başlamadan bitmişti zaten. Kayserispor 3. lig takımı gibi. Galatasaray maçı da yine ilk yarım saatte bitti.
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