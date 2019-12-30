Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın 3 transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

Cuma, Beşiktaş'ın maçı rakip 9 kişi kalınca bitti. Bugün Başakşehir maçı 26 dakikada bitti. Trabzonspor-Kayserispor maçı başlamadan bitmişti zaten. Kayserispor 3. lig takımı gibi. Galatasaray maçı da yine ilk yarım saatte bitti.