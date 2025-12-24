Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi! "Bence gitti o"

"Bence gitti o"

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva'yla ilgili Dilmen, “Ben şöyle okuyorum Rafa Silva olayını. İki taraf da birbirlerine blöf yapıyor. Beşiktaş diyor ki 'Gitsin ama 3'e 5'e bırakmayayım'. Silva da zorluyor beni ucuza verin diye, muhtemelen anlaştı bir kulüple. 15'e değil de 5-6 vereyim de gideyim diyor. Bence gitti o diye düşünüyorum. Duyum falan değil." ifadelerini kullandı.