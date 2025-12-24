Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi! "Bence gitti o"
Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de alınan bu sonuç moralleri bozarken usta yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla Türkiye Kupası'nın grup etabına galibiyetle başlarken taraftarına da büyük bir sevinç yaşattı. Maçın ardından derbiye dair değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Kulübe çok zayıf"
"Kulübelere baktığımızda Fenerbahçe’nin çok zayıf bir kulübesi vardı. Tek tecrübeli oyuncu Çağlar’dı; o da zaten uzun zamandır oynamıyor. Dakikalar geçtikçe bunun Beşiktaş’ın lehine olacağı belliydi. Fenerbahçe, Türkiye sınırları içerisindeki ilk mağlubiyetini almış oldu.”
"Bence gitti o"
Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva'yla ilgili Dilmen, “Ben şöyle okuyorum Rafa Silva olayını. İki taraf da birbirlerine blöf yapıyor. Beşiktaş diyor ki 'Gitsin ama 3'e 5'e bırakmayayım'. Silva da zorluyor beni ucuza verin diye, muhtemelen anlaştı bir kulüple. 15'e değil de 5-6 vereyim de gideyim diyor. Bence gitti o diye düşünüyorum. Duyum falan değil." ifadelerini kullandı.