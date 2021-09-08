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SPOR

Rıdvan Dilmen: Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var 8 bin liraya çalışan insanlar var

Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye-Hollanda maçını yorumlarken "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" dedi.

TRT'de spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, dün oynanan ve Türkiye'nin 6-1 kaybettiği Hollanda maçını yorumlarken, verilen ücretlere dair tartışmalarla ilgili olarak "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadelerini kullandı.

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