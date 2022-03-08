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Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi

MHK'nin 13 hakemi liste dışı bırakarak sezonun geri kalanında görev vermeme kararına dair açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır'la telefonda görüştüğünü belirtti

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Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında MHK'nin 13 hakem için aldığı tarihi kararı değerlendirirken, Cüneyt Çakır ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Cüneyt Çakır'ı aradım, önce hafta içinde Suudi Arabistan Ligi'yle anlaştığı yönündeki haberi sordum, "Yok öyle bir şey, tamamen asılsız" dedi. Bir altlık yapıyorlar diye düşünmedim değil. MHK'nin kararlarından sonra bugün aradım, 'Valla hocam ben de sizin gibi televizyondan öğrendim' dedi. Bu çok acı bir şey biliyor musun, çok acı.

"Halis Özkahya 4 ay önce hakemliği bıraktı"
Bu ihraç edilen hakemlerin hepsi insan evladı. 3 tane gerekçe sunmaları lazım ama yapamazlar. Halis Özkahya'yı yalandan koymuşlar listeye. Halis Özkahya 4 ay önce hakemliği bıraktı. Neyini sonlandırıyorsunuz. Adam bıraktı zaten pasta kestiniz. Bu arkadaşların VAR kayıtlarında bir suistimal varsa kamuoyuna dersiniz ki 'Cüneyt Çakır VAR'ın müdahalesine rağmen gitmedi. 'Bu benim için geçerli sebeptir. Bir maç bile olsa bunu yaptıysa affetmem. Bu suiistimalse ve açıklarlarsa problem yok.

"Büyük bir ayıp"
İkincisi, terör örgütü üyesiyse PKK veya FETÖ neyse. Fakat siz bu arkadaşların sicillerine baktığınızı söylüyorsunuz. Bunu da diyemezsiniz.Üçüncüsü, 'buradaki hakemlerin hepsinde şike tespit ettik' dersiniz. Dördüncü de 'başarısızlardı gönderdik' dersiniz. Başarısız buluyorsan görev vermezsin. Sezon sonu yalanını bıraksınlar sezon sonuna kadar maç vermeyeceğiz demek daha büyük bir ayıp." ifadelerini kullandı."

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