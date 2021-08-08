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GÜNCEL

Rezilliğe bak! Afgan sığınmacıdan skandal sözler

Ülkesinden savaş bahanesiyle kaçarak Türkiye'ye sığınan sözde Afgan gazeteci Sunatullah Saadat'ın sözleri sosyal medyayı karıştırdı.

Sosyal medya Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan gazeteci Sunatullah Saadat'ın Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan üzerinden Türk gençlerine yönelik ağır eleştirilerini konuşuyor.

Tanju Özkan'ın Suriyeli mülteciler üzerinden Türkiye'deki sığınmacılara yönelik politikasını ayrımcılık olarak nitelendiren Saadat, Özkan'a YouTube'de yayınladığı videosu boyunca 'şerefsiz adam' olarak seslendi.

Afgan sığınmacıların eğitimsiz olmadıklarını, asıl sorunun kendilerinde değil Türk gençlerinde olduğunu söyleyen Saadat, kendi ülkesinin savaşla istila edildiğini Türkiye'nin ise kültürle işgal edildiğini savundu.

Saadat, Türk kızlarının sabahtan akşama sosyal medya sitelerinde pornografik görüntüleriyle para kazandığını savundu.

Youtube videosunu kaldırdı

Türk gençlerine yönelik ağır sözlerinin sosyal medya da yer almasına üzerine Saadat, YouTube videosunu kaldırdı.

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