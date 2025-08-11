BIST 11.068
Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? İddialara cevap verdi

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Epözdemir'in yakalanmadan önce yurt dışına kaçmaya hazırlandığı öne sürülmüştü. Epözdemir 'kaçakacaktı' iddialarına cevap verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile dün polis ekipleri şafak vakti ünlü Avukat Rezan Epözdemir’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Avukat Epözdemir’in hem evinde hem de ofisinde saatlerce arama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddiasına göre; Epözdemir, rüşvetle, silahlı terör örgütü FETÖ’ye yardım etmekle ve askeri casusluk yapmakla suçlanıyor.

HTS kayıtları alındı

Gizlilik kararı alınan soruşturmayla ilgili bazı bilgilerde ortaya çıktı. Epözdemir'in 2013 ve 2024 yılları arasındaki HTS kayıtlarının alındığı vurgulandı. İrtibat ve baz bilgilerine yönelik çalışmalarınsa devam ettiği belirtildi.

İngiltere'ye mi kaçacaktı?

Avukat Rezan Epzödemir'in İngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Epözdemir, eşi ve çocuklarıyla Bodrum’dan İstanbul’a geldiğini, oğlunun okulu için önceden alınmış biletleri olduğunu aktardı.

