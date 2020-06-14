Rezalet! Ukrayna'da canlı yayında porno film çekenleri polis bastı
UKRAYNA'da üç ayrı yerde 70'den fazla kadın online filmlerde rol alırken polis tarafından basıldı. Ortaya çıkan rezalet dudak uçuklattı. Üç vardiya halinde film çeken ve aylık maaş alan kadınlar, internetteki iş ilanlarından bulunuyormuş...
Ukrayna bu rezaletle çalkalanıyor. Ukrayna'nın Nikolayev kentinde, polisler filmleri aratmayan bir operasyona imza attı. Kapıların kırıldığı, pencerelerden içeri girilen yerler ise, porno film stüdyolarıydı. Yabancılar için internet üzerinden canlı yayında porno film çeken şebeke yakayı ele verdi. Ukrayna medyası, şebekenin kadınlara aylık 500 ila 2000 euro arasında ödeme yaptığını yazdı.
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Yerel medya, üç ayrı yere stüdyoya yapılan baskında filmlerde rol alan 70'den fazla kadının gözaltına alındığını bildiriyor.
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Yerel medyadaki bilgilere göre, söz konusu porno filmler yabancılar için internet üzerinden yayınlanıyordu.
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Kiralanan stüdyolarda özel ekipmanlar, ışıklar, web kameraları, bilgisayarlar ve mobilyalar vardı.
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