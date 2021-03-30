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Rezalet patlayınca genç kadının dünyası başına yıkıldı! Çıplak fotoğrafları ifşa edildi

Rezalet patlayınca genç kadının dünyası başına yıkıldı! Çıplak fotoğrafları ifşa edildi

Salgın sebebiyle işini kaybeden 32 yaşındaki kuaför fotoğraflarıyla gelir elde etmeye başlamıştı. Rezalet patlayınca genç kadının dünyası başına yıkıldı.

Rezalet patlayınca genç kadının dünyası başına yıkıldı! Çıplak fotoğrafları ifşa edildi

Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen karantina sırasında işini kaybeden 32 yaşındaki kuaför Kylie Biss, internet üzerinden fotoğraflarını satarak neredeyse milyoner oldu. Biss serveti sayesinde ailesi ile birlikte İspanya'ya taşındı.

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Rezalet patlayınca genç kadının dünyası başına yıkıldı! Çıplak fotoğrafları ifşa edildi

İngiltere'nin Leeds kentinde dünyaya gelen Biss, OnlyFans'ta Gracey Kay adıyla fotoğraflarını satarak ayda 160 bin sterlin kazanıyor.

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Rezalet patlayınca genç kadının dünyası başına yıkıldı! Çıplak fotoğrafları ifşa edildi

Pandeminin başlangıcında kendine bir sayfa açan kadın, burada fotoğraflarını yayınladıktan aylar sonra milyoner olmaya hazırlanıyor.

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Rezalet patlayınca genç kadının dünyası başına yıkıldı! Çıplak fotoğrafları ifşa edildi

Leeds'de serbest çalışan bir kuaför olarak yılda 18 bin sterlin kazanırken, şimdiyse İspanya'nın güneşli Alicante kentine taşındı, burada havuzlu bir villa ve 44 bin sterlin değerinde bir Ford Mustang GT5 satın aldı.

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