Rezalet patlak verdi dava dosyaları sızdı! Evin her köşesinde çıplak şekilde...
59 yaşındaki devremülk kralı, eşinden ayrılmasının ardından tanıştırıldığı genç modelle ilgili ortaya attığı iddialar ortalığı karıştırdı.
Las Vegas'ta milyoner bir devremülk kralı, Instagram yıldızı Stefanie Gurzanski'ye dava açtı. 59 yaşındaki milyoner, Gurzanski'yi OnlyFans'ta satmak için malikanelerinde ve jetlerinde gizlice çıplak fotoğraflar çekmekle suçladı ve onu pahalı hediyelerle kandırdığını iddia etti.
Stephen J. Cloobeck, yasaklama emri başvurusunda eski kız arkadaşı aleyhine iddialarda bulundu.
Pazartesi günü Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.
Ünlü iş insanı, 26 yaşındaki Gurzanski'nin, yaklaşık altı aylık ilişkileri boyunca kendisine 1.3 milyon dolarlık hediyeler aldırdığını iddia etti.