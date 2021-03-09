Rezalet patlak verdi dava dosyaları sızdı! Evin her köşesinde çıplak şekilde...

Las Vegas'ta milyoner bir devremülk kralı, Instagram yıldızı Stefanie Gurzanski'ye dava açtı. 59 yaşındaki milyoner, Gurzanski'yi OnlyFans'ta satmak için malikanelerinde ve jetlerinde gizlice çıplak fotoğraflar çekmekle suçladı ve onu pahalı hediyelerle kandırdığını iddia etti.