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Rezalet! 4 yaşındaki yeğenine rakı içirip 'afiyet olsun' diye sosyal medyada paylaştı

Sosyal medyanın ifşa ettiği rezaletlere bir yenisi daha eklendi. Jiyan Tokay isimli bir kullanıcı, içki sofrasında dört yaşındaki kız çocuğuna rakı içirdi. O anları "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla paylaşan Tokay, küçük kız rakıyı içtikten sonra "Nasıl beğendin mi?" diye sordu. Tepkiler çığ gibi yükselince de hesabını kapattı.

Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza atan Jinay Tokay isimli kadın eleştirilerin hedefi oldu. Görüntülerde içki masasında oturtulan küçük kıza teyzesi tarafından rakı içirildiği görüldü. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tokay, görüntüleri "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla da paylaştı.

'Nasıl, beğendin mi teyzecim!' diye sordu

Görüntülerde çocuk, masa üstündeki rakı bardağını eline alıyor. O esnada ortamdakiler "Dur dur verme" diye seslenirken, Tokay, "durma" diyor ve elleriyle çocuğa içki içiriyor. Ardından da rakı içirdiği çocuğa, gülerek "Nasıl beğendin mi?" diye soruyor.

Tokay'ın paylaştığı skandal görüntülere tepki yağarken, Tokay tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.

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