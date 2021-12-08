Reza Zarrab'ın ABD lüks hayatı ifşa oldu! Sevgilisi gerçek adını öğrence terketti, 3 kez polise şikayet etti
TÜRKİYE'den kaçıp ABD'de tutuklanınca Türkiye aleyhine itirafçı olan Reza Zarrab, ABD'de kendine lüks bir yaşam kurdu. Aaron Goldsmith adıyla Miami'de at çiftliği kuran Zarrab, şampiyon jokey Amanda Perkowski, sevilisinin gerçek adını ve suçlarını öğrenince onu terketti. Zarrab takip edip tehdit etti. Sevgilisi 3 kez polise gidip şikayetçi oldu... Zarrab'ın Aaron Goldsmith adını almadan önce kullandığı kimlik ve isim de ortaya çıktı.
Kara para aklama suçlamasıyla 2016 yılında ABD’de tutuklanan ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılan Reza Zarrab, Türkiye aleyhine tanıklık yaparak serbest kalmıştı. Zarrab'ın Miami'de kurduğu yeni lüks hayatı ortaya çıktı. Zarrab'ın Facebook hesabından 'sevgilim' dediği şampiyon jokey Amanda Perkowski, gerçek kimliğini öğrenince terketti. Bunu hazmedemeyen Zarrab, kadını takip edip tehdit etti. Şampiyon jokey de 3 kez Zarrab'ı polise şikayet etti. Öte yandan, Zarrab'ın ABD'de de kara para işlerine devam ettiği iddia edildi.
ABD Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project) , Law&Crime ve Miami Herald’ın ortaklaşa yürüttüğü araştırma kapsamında, Reza Zarrab’ın eski suç ağıyla bağlantısının devam ettiği ve Türkiye’den çok sayıda olağandışı banka havalesi aldığı ortaya çıktı. Zarrab’ın sahte kimlik kullanarak safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü öne sürüldü.
3,6 milyon dolarlık evde yaşıyor
Muhabirler 38 yaşındaki Zarrab’ı Miami’deki Coconut Grove’a kadar takip etti. Zarrab’ın Park Grove apartmanlarının otoparkında volta atarken cep telefonunda yüksek sesle Türkçe konuştuğu da belirlendi. Daha sonra Zarrab’ın şoförlü bir Cadillac’a binerek bölgeden ayrıldığı bildirildi. Zarrab şu sıralar Miami'de Biscayne Körfezi manzaralı ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık evde oturduğu da ortaya çıkarıldı.
ABD Senatosu Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden, konuyla ilgili “Bu, ABD tarihindeki en büyük yaptırım-kaçırma planıydı ve ABD finans sisteminin Reza Zarrab ve plana dahil olan diğer ortak komplocular için uygunsuz işlemleri kolaylaştırmak için kullanılması olasılığı, ABD yetkililerinin dikkatini çekiyor.” dedi.