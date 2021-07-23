Reytinglerde Olağan Şüpheliler İbo Show Sen Çal Kapımı Güldür Güldür'e fark attı!

Feyza, Zuhal ve Nehir, kocalarının ortak olduğu otelin kuruluş yıldönümünü kutlamak için kocalarına sürpriz yaptığı Exxen'in sevilen dizisi Olağan Şüpheliler dün akşam TV8'de yayınlandı. Sevilen dizi reytinglerde hüsrana uğradı.