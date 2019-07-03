Reytinglerde çakılıp final yapmıştı! Dayan Yüreğim dizisine oyuncusundan flaş hamle
Geçtiğimiz yıllarda büyük umutlarla Fox TV kanalında ekrana gelen Dayan Yüreğim dizisinin başrol oyuncularından Uğur Didem İnselel, ücretini alamadığı gerekçesiyle icra takibi başlattı.
Başrollerinde Ese Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz ve Berk Atan’ın bulunduğu, kadrosunda ise Ege Aydan, Uğur Didem İnselel, Ferit Kaya, Mehmet Aslan ve Bora Akkaş gibi ünlü isimlerin bulunduğu Dayan Yüreğim dizisi, 13. bölümde final yapmıştı. Reytinglerde istediğini elde edemeyen dizi, final yapmasının ardından mahkemelik oldu.
Kavak Yelleri adlı dizide yıldızını parlatan, ardından çeşitli dizilerde rol alan ünlü oyuncu Didem İnselel, ‘Dayan Yüreğim’ dizisinden ücretini alamadığı iddiasıyla yapım şirketiyle mahkemelik oldu. İnselel, icra takibi başlattı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre; taraflar arasında 15 Aralık 2016 tarihinde 'Dayan Yüreğim' adlı dizide oynaması için oyunculuk sözleşmesi imzalandı.
159 bin 250 TL: Uğur Didem İnselel, oyunculuk görevini başarıyla yerine getirdi ve ücreti olan 159 bin 250 lirayı davalı yapım şirketinden istedi.