BIST 2.500
DOLAR 14,65
EURO 15,83
ALTIN 936,72

Reytinglerde bir ilk oldu! Zirvedeki diziyi gören şaştı kaldı: Adı Sevgi Survivor Teşkilat Yargı Kaderimin Oyunu

Reytinglerde bir ilk oldu! Zirvedeki diziyi gören şaştı kaldı: Adı Sevgi Survivor Teşkilat Yargı Kaderimin Oyunu

17 Nisan 2022'nin reyting sonuçları dizileri ve Survivor'u hüsrana uğratırken zirveye yerleşen program şaşırttı.

Reytinglerde bir ilk oldu! Zirvedeki diziyi gören şaştı kaldı: Adı Sevgi Survivor Teşkilat Yargı Kaderimin Oyunu

Zeynep’in özgürlüğü, Emir’in Ekrem’e vereceği cevaba bağlıdır. Ekrem; Volkan ve Zeynep’i ayırmak için kolları sıvarken, Emir’in ağabeyiyle bir araya gelişi Elif’in ona karşı güvenini sarstığı Adı Sevgi reytinglerde umduğunu bulamadı.

114
Reytinglerde bir ilk oldu! Zirvedeki diziyi gören şaştı kaldı: Adı Sevgi Survivor Teşkilat Yargı Kaderimin Oyunu

 Serdar, Lucas’tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur. Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar’ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar’ın peşine düştüğü Teşkilat reytinglerde geriledi.

214
Reytinglerde bir ilk oldu! Zirvedeki diziyi gören şaştı kaldı: Adı Sevgi Survivor Teşkilat Yargı Kaderimin Oyunu

Zuhal'den öğrendikleriyle aklı karışan Helin, şüpheleriyle savaşmaktadır. Cemal, Asiye'nin her şeye rağmen Mahir'in yanında durmasını hazmedemez. Mahir ve Cemal arasında ipler iyice gerilir. Mahir'den vazgeçmeye niyeti olmayan Zuhal, tehlikeli yüzünü göstermeye başlar. Emine, Uğur'dan duyduklarıyla gerçeklerin peşine düşer ancak bu durum aileyi beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna getirdiği Kaderimin Oyunu tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi. 

314
Reytinglerde bir ilk oldu! Zirvedeki diziyi gören şaştı kaldı: Adı Sevgi Survivor Teşkilat Yargı Kaderimin Oyunu

Survivor All Star'da ekrana gelen son bölümde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele ettiler. İlk iki oyunu kazanan Ünlüler takımı üçüncü dokunulmazlığı da kazandı. Ünlülerin dokunulmazlık kazanması nedeniyle Gönüllüler bir eleme adayı daha çıkardı. Program reytingde zirveyi kaptırdı. 

İŞTE PAZAR GÜNÜ REYTİNGLERİ...

414