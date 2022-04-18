Reytinglerde bir ilk oldu! Zirvedeki diziyi gören şaştı kaldı: Adı Sevgi Survivor Teşkilat Yargı Kaderimin Oyunu
17 Nisan 2022'nin reyting sonuçları dizileri ve Survivor'u hüsrana uğratırken zirveye yerleşen program şaşırttı.
Zeynep’in özgürlüğü, Emir’in Ekrem’e vereceği cevaba bağlıdır. Ekrem; Volkan ve Zeynep’i ayırmak için kolları sıvarken, Emir’in ağabeyiyle bir araya gelişi Elif’in ona karşı güvenini sarstığı Adı Sevgi reytinglerde umduğunu bulamadı.
Serdar, Lucas’tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur. Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar’ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar’ın peşine düştüğü Teşkilat reytinglerde geriledi.
Zuhal'den öğrendikleriyle aklı karışan Helin, şüpheleriyle savaşmaktadır. Cemal, Asiye'nin her şeye rağmen Mahir'in yanında durmasını hazmedemez. Mahir ve Cemal arasında ipler iyice gerilir. Mahir'den vazgeçmeye niyeti olmayan Zuhal, tehlikeli yüzünü göstermeye başlar. Emine, Uğur'dan duyduklarıyla gerçeklerin peşine düşer ancak bu durum aileyi beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna getirdiği Kaderimin Oyunu tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Survivor All Star'da ekrana gelen son bölümde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele ettiler. İlk iki oyunu kazanan Ünlüler takımı üçüncü dokunulmazlığı da kazandı. Ünlülerin dokunulmazlık kazanması nedeniyle Gönüllüler bir eleme adayı daha çıkardı. Program reytingde zirveyi kaptırdı.
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