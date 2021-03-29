Reytingler altüst oldu Hercai Menajerimi Ara Arıza Kefaret Survivor'a büyük şok! Zirve bakın kimin
28 Mart 2021'in reyting sonuçları pazar akşamının iddiaları programları Hercai, Menajerimi Ara, Arıza, Kefaret ve Survivor'u hüsrana uğrattı.
Serdar Ortaç, büyük bir ilham krizine girerken, Çınar'ın ona yardımcı olmak için önerdiği yöntem ikisini şaşırtıcı bir yolculuğa çıktığı Menajerimi Ara'nın son bölümü reytinglerde yine ilk 10'a girmeyi başaramadı. Kanal yönetimi düşük reytingler sonrası sevilen dizinin fişini çekme kararı almıştı.
Haşmet, Murat’a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkıştığı Arıza'nın son bölümü reytinglerde istediği sonucu elde edemedi.
Survivor 2021’de dün akşam şarkı yarışması heyecanı vardı. Gecenin sonunda Aleyna oy çokluğuyla şarkı yarışmasının şampiyonu oldu. Reytinglerde yükselişe geçen Survivor zirveyi rakibine kaptırdı.
Ahmet, Arzu’ya yakın olabilmek için tedavi gördüğü hastanede işe başladığı ve Sinan gizli görevini tamamlayıp döndüğü Kefaret'in son bölümü reytinglerde yükselişe geçse de zirve yarışına katılamadı.