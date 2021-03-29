Reytingler altüst oldu Hercai Menajerimi Ara Arıza Kefaret Survivor'a büyük şok! Zirve bakın kimin

Serdar Ortaç, büyük bir ilham krizine girerken, Çınar'ın ona yardımcı olmak için önerdiği yöntem ikisini şaşırtıcı bir yolculuğa çıktığı Menajerimi Ara'nın son bölümü reytinglerde yine ilk 10'a girmeyi başaramadı. Kanal yönetimi düşük reytingler sonrası sevilen dizinin fişini çekme kararı almıştı.