Reytingler altüst oldu Arıza Menajerimi Ara Hercai çakıldı Survivor Kefaret'e şok! Zirve bakın kimin
14 Mart 2021'in reyting sonuçları pazar akşamının iddiaları programları Hercai, Menajerimi Ara, Arıza, Kefaret ve Survivor'u hüsrana uğrattı.
Fransız yapımı olan Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara, reytinglerde dün akşam da ilk 10'a girmeyi başaramadı. Kanal yönetimi düşük reytingler sonrası sevilen dizinin fişini çekme kararı aldı.
Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert’ten gelecek haberlerde olduğu Arıza'nın son bölümü reytinglerde dibe çakıldı. Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçen dizi güçlü rakipleri karşısında reytinglerde dibi boylaıd.
3 sezondur ATV'de ekrana gelen Hercai, kısa sürede dünyada da büyük ses getirmişti. Bu yılki sezonunda Hercai istenilen reyting başarısını bir türlü sağlayamadı. Güçlü rakipleri karşısında Hercai bu hafta ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur'un başrollerini paylaştığı Kefaret dün akşamki bölümüyle seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarsa da reytinglerde zirve yarışına dahil olamadı.