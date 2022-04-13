Reytingde zirveyi gören inanamadı! Hüsrana uğrattı: Üç Kız Kardeş Destan Baba Masumlar Apartmanı Survivor Evlilik Hakkında Her Şey
12 Nisan 2022'nin reyting sonuçları dizileri ve Survivor'u hüsrana uğratırken zirveye yerleşen program şaşırttı.
eylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. Han’ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz. Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açtığı Masumlar Apartmanı reytingde ilk 10'a giremedi.
Akkız, Alpagu Han’dan yok olan obasının ve Kün Ata’nın hesabını sorar ama Alpagu Han’ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Akkız, Alpagu Han’a inanacak mı? Akkız anasını kurtarıp geldiğinde Batuga’yı bulamaz. Batuga ve Tutkun’u aramaya koyulurlar ve Tutkun’un ölü bedenine ulaştığı Destan reyting yarışında geriledi.
Ceyhun ve Yasemin davasında tuzağa düşürüldüğünü anlayan Azra’nın, başı büyük beladadır. Özdemirler çifti sadece Azra’ya değil, Erman Arsen Hukuk bürosuna da karşı yüklü bir tazminat davası açmaya hazırlanmaktadırlar. Yel Sanem, arkadaşlık sitelerinde kendisini farklı kimliklerle tanıtarak kadınları dolandıran usta bir dolandırıcının peşine düştüğü Evlilik Hakkında Her Şey reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Survivor All Star'ın 12 Nisan Salı günü yayınlanan son bölümünde Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz için eleme heyecanı yaşandı. TV 8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandığı program reytingde zirveyi kaptırdı.