Reytingde zirveyi gören inanamadı! Hüsrana uğrattı: Üç Kız Kardeş Destan Baba Masumlar Apartmanı Survivor Evlilik Hakkında Her Şey

eylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. Han’ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz. Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açtığı Masumlar Apartmanı reytingde ilk 10'a giremedi.