Reytingde dibe çakılıp hüsrana uğradılar! Zirve bakın kimin: Mahkum Sadakatsiz Kara Tahta İbo Show Oğlum Annenin Sırrıdır Çocuk

Çocuklarının kaçırılmasıyla deliye dönen Defne ve Çınar için çok sancılı bir dönem başlayacak. Diğer yandan Sadun kendi yöntemleriyle bebeğin bulunması için onlara yardımcı olacak. Meryem planının ikinci etabında kaçırdığı bebekle ilgili çok büyük zorluklar yaşamaya başladığı Annenin Sırrıdır Çocuk reytingde ilk 10'a girse de zirveye yerleşemedi.