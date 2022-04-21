Reytingde dibe çakılıp hüsrana uğradılar! Zirve bakın kimin: Mahkum Sadakatsiz Kara Tahta İbo Show Oğlum Annenin Sırrıdır Çocuk
20 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Annenin Sırrıdır Çocuk, Mahkum, Oğlum, Sadakatsiz, Kara Tahta ve İbo Show'u hüsrana uğrattı.
Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalırlar. Tüm olanlara rağmen Irmak bir karar verir. Cevapsız bırakılan soruların yanıtını almak konusunda kendinden emin olduğu Kara Tahta reytingde ilk 10'a giremedi.
Çocuklarının kaçırılmasıyla deliye dönen Defne ve Çınar için çok sancılı bir dönem başlayacak. Diğer yandan Sadun kendi yöntemleriyle bebeğin bulunması için onlara yardımcı olacak. Meryem planının ikinci etabında kaçırdığı bebekle ilgili çok büyük zorluklar yaşamaya başladığı Annenin Sırrıdır Çocuk reytingde ilk 10'a girse de zirveye yerleşemedi.
Hüseyin Kağıt, Ankaralı Turgut, Ayşe Dinçer, Ankaralı Coşkun'un konuk olduğu İbo Show reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Cemre’nin ölümüyle derinden sarsılan Fırat, acısını bir an olsun unutmadan katilin peşine düşer. Hem onun ruhunu huzura kavuşturmak, hem de verdikleri adalet mücadelesini kazanmak için başka şansı kalmamıştır. Barış’la oynadığı köşe kapmaca, onu hiç beklemediği yerlere sürüklediği Mahkum reytingde ilk 10'a giremedi.