Reytingde 6 diziyi solladı zirve bakın kimin oldu: Arka Sokaklar Aziz Yalnız Kurt Kasaba Doktoru Kaderimin Oyunu Aşk Mantık İntikam
15 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Kasaba Doktoru, Arka Sokaklar, Aziz, Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu, Aşk Mantık İntikam'ı hüsrana uğrattı.
Ozan, Atlas’tan ilk defa baba sözcüğünü duymuştur fakat bunun sevincini yaşayamaz. Çünkü oğlu, Salim’in yanındadır. Ozan ve Esra hemen Atlas’ı almak için harekete geçerler. Ozan Salim’in tehdidi karşısında ona şirketi satmaya karar verdiğini söyler, ancak aslında başka bir planı vardır. Bu plandan habersiz olan Esra ise bilmeden Ozan’ın tüm planlarını alt üst ettiği Aşk Mantık İntikam reytingde ilk 10'a giremedi.
Zuhal'den öğrendikleriyle aklı karışan Helin, şüpheleriyle savaşmaktadır. Cemal, Asiye'nin her şeye rağmen Mahir'in yanında durmasını hazmedemez. Mahir ve Cemal arasında ipler iyice gerilir. Mahir'den vazgeçmeye niyeti olmayan Zuhal, tehlikeli yüzünü göstermeye başlar. Emine, Uğur'dan duyduklarıyla gerçeklerin peşine düşer ancak bu durum aileyi beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna getireceği Kaderimin Oyunu reytingde dibe çakıldı.
Hakan acile getirilen Leyla’yı derhal ameliyata alır. Operasyona giren Ömer Ömer aşık olduğu kadının sakat kalmaması için çabalarken, Hakan Hoca’nın ne kadar mahir bir cerrah olduğuna şahit olur. Sadece o değil beğenmediği bu hastanedeki tüm çalışanlarda Hakan’a muntazam şekilde ayak uydurduğu Kasaba Doktoru reytingde umduğunu bulamadı.
Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası’nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi’nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilendiği Yalnız Kurt reyting yarışında zirve yarışına girmedi.