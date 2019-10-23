Reyting rekortmeni Çukur dizisine ceza! RTÜK bu sefer acımadı
Show TV'de Pazartesi günleri yayınlanan Çukur dizisi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından oy birliğiyle para cezasına çarptırıldı.
Kadrosuna kattığı yeni isimlerle 3. sezonunda da en çok izlenen diziler arasında yerini almayı başaran Çukur dizisine kötü haber geldi. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal ve Necip Memilli'nin bulunduğu diziye, RTÜK'ten ceza geldi.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi için yeni sezonun ilk üç bölümünde erken saatlerde yoğun olarak darp, cinayet ve ateşli silahların gösterildiği belirtildi.
Yoğun şikayet geldi: Üçüncü sezonu yayınlanan Çukur'u, vatandaşların sezon başından itibaren yoğun olarak RTÜK'e şikayet ettiği de söylendi.
Böylelikle televizyon dizilerinin başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul, dizi hakkında düzenlenen raporu gündemine aldı.