Reyting planı devreye girdi! Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal 4 yıllık ilişkisini bitirdi
Mucize Doktor dizisi ile televizyon dünyasına adını duyuran Sinem Ünsal Gizli Sakı dizisi ile başarısını sürdürüyor. Güzel oyuncu Ünsal geçtiğimiz gün Dört yılık sevgilisi oyuncu Kıvanç Kılıç ile ilişkisini sonlandırdı. İkilinin ayrılık nedeni ise şaşırttı.
Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde 'Doktor Nazlı' karakterini canlandıran sevilen oyuncu Sinem Ünsal, 4 yıldır ilişki yaşadığı kendi gibi oyuncu sevgilisi Kıvanç Kılıç ile ayrıldı!
Ünlü oyuncu şimdilerde yine Fox TV'de yayınlanan Gizli Saklı dizisinde oynuyor. Dizide bir türlü istenen reytingler alınamadığı haberlerinden sonra Sinem Ünsal'ın sevgilisinden ayrılması magazin dünyasına bomba gibi düştü.
Öğrenilen haberlere göre; dört yıldır beraberlik yaşayan Ünsal ile Kılınç'ın yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldıkları öğrenildi.
Sinem Ünsal'ın sosyal medya hesabından eski sevgilisiyle olan fotoğraflarını sildi. Kıvanç Kılıç ise Sinem Ünsal'la olan fotoğraflarını hala İnstagram hesabından kaldırmadı.