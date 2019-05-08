Reynmen'den 'Derdim Olsun' şarkısı hakkında bomba itiraf! Ne kadar kazandığını açıkladı
Aylar önce çıkardığı şarkı ile YouTube'da rekorlar kırarak 195 milyon dinlenmeye ulaşan Reynmen, bu parçadan ne kadar kazandığını açıkladı.
Ünlü sosyal medya fenomeni ve YouTuber Reynmen (Yusuf Aktaş) önceki gün Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Herkes tarafından merak edilen Derdim Olsun şarkısından ne kadar para kazandığı hakkında bir soru alan Reynmen, kimsenin bilmediği bir açıklama yaptı.
Şarkısından bir kuruş bile kazanmadığını belirten Reynmen, "Bağlı olduğum şirket parayı bana vermemeyi tercih etti ama eğer parayı almış olsaydım LÖSEV'e bağışlayacaktım. 500-600 bin TL gibi bir para... Nasip değilmiş, bir sonraki işlere inşallah..." dedi.
Ayrıca eğer bir tane daha şarkı yaparsa onun tüm dijital gelirlerini de LÖSEV'e bağışlayacağını bildiren Reynmen, "Bu benim adağım gibi bir şey oldu. Bir sonraki projede yapacağım inşallah, söz." ifadelerini kullandı.
Seçim yorumu: Öte yandan yenilenecek olan İstanbul seçimleri hakkında gelen bir soruya da yanıt veren Reynmen, "İnsanları bu anlamda etkilemek büyük sorumluluk. O yüzden bu konu hakkında susuyorum, teşekkür ederim" diyerek tarafını belli eden sanatçılara atıfta bulundu.