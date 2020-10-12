Reynmen Söylemezsem Olmaz sunucusu Arto'dan şikayetçi oldu 'Artık yeter!'

Sosyal medya üzerinden Reynmen'in adıyla yayınladığı bir videoda 'Sen kimsin y…, Çiko'yu tuttun mu? lan, en çok tıklanan benim. Hani halk senin arkandaydı' şeklinde sözler sarf ettiğini ileri sürerek bir yarışma programında aldığı en iyi şarkıcı ödülü sonrası kendisinin bu durumu çekemediğini bu nedenle dalga konusu paylaşımlar yaptığını anlattı.