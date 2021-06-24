Reynmen mendil satan kız çocuğunu baştan aşağı giydirdi, sosyal medya topa tuttu: Göstermelik!
Instagram fenomeni ve şarkıcı Reynmen, sokakta mendil satarak geçimini sağlayan ve adının Narin olduğunu belirttiği kız çocuğunu bir mağazaya götürüp baştan aşağıya yeni kıyafetler aldığını İnstagram'dan paylaşınca sosyal medyadan tepki topladı. Reynmen'e en büyük tepki 2019'da küfür ettiği Işın Karaca'dan geldi.
Reynmen, mendil satan Narin isimli kız çocuğunu mağazaya götürüp kıyafetler aldı. Bu anları sosyal medyadan paylaşması tartışmalara yol açtı.
Kimileri “İyilik gizli yapılmalı” derken kimileri de “Göstermeli ki başkalarına da örnek olsun” yorumları yaptı.
Reynmen'e gelen tepkilerin başında 'göstermelik iyilik' yaptığı yönünde yorumlar geldi.
"Ne oluyor sana ışın"
En dikkat çeken destek mesajlarından biri de Işın Karaca'dandı. Karaca, 2019'da Ela ile müzik listesine damga vuran sosyal medya fenomeni Reynmen'in, YouTube tıklanma oranına inanmamıştı. Reynmen de Işın Karaca'ya küfür etmişti. Karaca, Reynmen'in mendil satan çocuğa yaptığı yardımı takdir eden bir yorum paylaşınca, takipçileirn gözünden kaçmadı; "Ne oluyor sana Işın" diye tepki verdiler.