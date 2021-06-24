Reynmen mendil satan kız çocuğunu baştan aşağı giydirdi, sosyal medya topa tuttu: Göstermelik!

"Ne oluyor sana ışın"

En dikkat çeken destek mesajlarından biri de Işın Karaca'dandı. Karaca, 2019'da Ela ile müzik listesine damga vuran sosyal medya fenomeni Reynmen'in, YouTube tıklanma oranına inanmamıştı. Reynmen de Işın Karaca'ya küfür etmişti. Karaca, Reynmen'in mendil satan çocuğa yaptığı yardımı takdir eden bir yorum paylaşınca, takipçileirn gözünden kaçmadı; "Ne oluyor sana Işın" diye tepki verdiler.