Reynmen Melek için harcadığı para dudak uçuklattı! Ekin Beril'in hediyesi şarkının sözleri olay

Ekin Beril paylaşımında Reynmen'in doğum gününü "İyi ki doğdun Reyn! Doğduğun andan bugüne kadar taşıdığın ve seni oluşturan her şeyi, hayatın anlamsızlığını yaşamaya değer kılan enerjini, kendine sahip çıkan ve var olmayı sonuna yaşayan aklını ve seni çok seviyorum. Bu süreçte senle dost olduğumuz için mutluyum. Hayal edebileceğim en güzel şeyleri diliyorum senin için! İyi ki varsın reynmen" olay oldu.