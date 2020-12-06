Reynmen Melek için harcadığı para dudak uçuklattı! Ekin Beril'in hediyesi şarkının sözleri olay
Ekin Beril'in hediyesi Melek şarkısıyla Spotify ve Youtube'da fırtınalar estiren Reynmen'in yeni klibi için harcadığı para dudak uçuklattı
Scorp ve YouTube’da paylaştığı videolar ile tanınan sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş yeni şarkısı Melek'in klibini doğum gününde yayınlaması sebebiyle Twitter'da gündem oldu.
Sanatçı Ekin Berin'in Melek şarkısını Reynmen'e hediye etmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkının sözleri kadar Beril'in Reynmen için paylaştığı İnstagram hikayesi de takipçilerini şaşırttı.
Ekin Beril paylaşımında Reynmen'in doğum gününü "İyi ki doğdun Reyn! Doğduğun andan bugüne kadar taşıdığın ve seni oluşturan her şeyi, hayatın anlamsızlığını yaşamaya değer kılan enerjini, kendine sahip çıkan ve var olmayı sonuna yaşayan aklını ve seni çok seviyorum. Bu süreçte senle dost olduğumuz için mutluyum. Hayal edebileceğim en güzel şeyleri diliyorum senin için! İyi ki varsın reynmen" olay oldu.
Reynmen Melek şarkısının klibinde 250 kişilik bir ekiple çalıştı. Çekimler 2 günde gerçekleştirildi.