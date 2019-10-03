Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor! Altın Kelebek adaylığı olay oldu
Sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın Altın Kelebek Ödüllerinde aday gösterilmesi tepki çekti.
Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, geçtiğimiz ay kendisiyle röportaj yapmak isteyen Show TV magazin muhabiri Akif Yaman'a fiziki şiddet uygulayarak öfke kontrolünde problemler yaşadığını ortaya koymuştu. Saldırı sonrası yaralanan Yaman, karakola giderek Reynmen'den şikayetçi olmuştu.
Emniyet mensuplarının gözaltına aldığı Reynmen ise Sarıyer Polis Karakolu'na götürülmüştü. Polis aracında görüntülenen Reynmen, kameralara bakarak gülmesi ise herkesi şaşkına uğratmıştı
3 dalda aday gösterildi: Basın mensuplarına karşı takındığı kaba ve küçümseyici tavırlarıyla gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Reynmen, saç temizlik ve bakım ürünleri markası Pantene ana sponsorluğunda Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek Ödülleri'nde üç dalda aday gösterildi.
Reynmen'in adaylığına Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ sert tepki gösterdi.