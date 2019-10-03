Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor! Altın Kelebek adaylığı olay oldu

3 dalda aday gösterildi: Basın mensuplarına karşı takındığı kaba ve küçümseyici tavırlarıyla gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Reynmen, saç temizlik ve bakım ürünleri markası Pantene ana sponsorluğunda Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek Ödülleri'nde üç dalda aday gösterildi.