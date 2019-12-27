Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş çıplak fotoğraflarını Kerimcan Durmaz'a attı ifşa oldu

Reynmen'in gönderdiği fotoğraflara Kerimcan Durmaz gülerek 'Olay' yanıtını verdi. Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken, Reynmen'e yüklenerek "Bir erkek bir erkeğe neden donuyla fotoğraf atar?" diyerek tepki gösterdi.