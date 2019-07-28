Reynmen gönlünü Yasak Elma'nın oyuncusuna kaptırdı! Aşkı o detay ortaya çıkardı
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden sosyal medya fenomeni Reynmen hakkında aşk dedikoduları dolaşıyor. Reynmen'in ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi.
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçerek büyük bir üne kavuşmuştu.
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'Derdim Olsun' şarkısının rekorlar kırmasının ardından 'Ela' şarkısıyla da milyonlarca izlenme sayısına ulaşarak Reynmen adından söz ettirmeyi başardı.
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Reynmen hakkında son zamanlara aşk dedikoduları dolaşıyor.
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Reynmen'in gönlünü bir oyuncuya kaptırdığı iddia edilirken, gizli aşkı hırka detayı ortaya çıkardı.
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