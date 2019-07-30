Reynmen gönlünü Ayşegül Çınar'a mı kaptırdı? Sürpriz açıklama geldi
Ela şarkısıyla rekorlar kıran sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın Yasak Elma dizisinde oynayan Ayşegül Çınar'a gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Çınar'ın menajerinden açıklama geldi.
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 'Derdim Olsun' şarkısının rekorlar kırmasının ardından 'Ela' şarkısıyla da milyonlarca izlenme sayısına ulaşan Reynmen adından söz ettirmeyi başardı.
17
Ünlü YouTuber Reynmen hakkında son zamanlarda aşk dedikoduları dolaşıyor. Reynmen'in gönlünü ünlü bir oyuncuya kaptırdığı iddia edilmişti.
27
Evinin bahçesinde şarkı söyleyen Reynmen’in yanındaki salıncakta sallanan genç kızın Ayşegül Çınar olduğu iddia edilmişti.
37
Ayşegül Çınar ve Reynmen, Göktürk’te bir cafede beraber görüldüğü de iddia edilmişti.
47