Reynmen Ela klibiyle gündeme oturmuştu! Kazandığı para ile bakın ne yapacak
Son günlerin en çok konuşulan ismi YouTuber Reynmen, yeni klibi Ela ile kısa sürede 33 milyon dinlenerek Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Reynmen, YouTube sayesinde kazandığı para ile ne yapacağını açıkladı.
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Ela'ya çektiği klibiyle YouTube'da tıklanma rekoru kırmıştı. Ünlü fenomenin Ela klibi kısa süre içerisinde 33 milyon kişi tarafından dinlenmişti ve Reynmen Youtube Türkiye rekoru kırdığını açıklamıştı.
Şarkı yayınlanmadan önce, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım" ifadelerini kullanan Reynmen, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Bir takipçisinin "Ela'dan kazandığın parayı ne yapacaksın?" sorusu üzerine Reynmen, şu yanıtı verdi:
''YouTube gelirlerini 3 farklı vakıfa, 3 farklı hayır kurumuna bağışlayacağımı söylemiştim. Onlar geldikçe sizinle paylaşacağım. Bu para mevzusuna çok takılıyorsunuz.
Ben anlamıyorum. Bir işi gerçekten severek yapıyorsanız para zaten size bir şekilde geliyor. Parayı kovalamanıza gerek yok. Severek yaptığınız işte para zaten sizi kendiliğinden buluyor. Çok kasmayın.''