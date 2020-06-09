Reyhan Çağla Bezci kimdir yaşı kaç Efe Bezci'nin eşi aslen nereli?

ATO eski başkanı Salih Bezci’nin oğlu Efe Bezci, 2018 yılında görkemli bir düğünle Çırağan Sarayı'nda Reyhan Çağla Bezci ile evlenmişti. Reyhan Çağla Bezci'nin iddiasına göre 30 yaşındaki Efe Bezici eşine şiddet uyguladı, saçlarından sürükledi. Peki Efe Bezci kimdir, nereli eşi Reyhan Çağla Bezci kimdir?

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Efe Bezci son günlerde özel hayatı ve eşi Reyhan Çağla Bezci'nin dayak iddiaları ile gündemde. 30 yaşında ATO eski başkanı Salih Bezci’nin oğlu olan Efe Bezci 2018 yılında ihtişamlı bir düğünle Reyhan Çağla Bezci ile evlenmişti. Şiddet iddialarının ardından merak edilen Efe Bezici ve Reyhan Çağla Bezci kimdir?

İki yıl önce Çırağan Sarayı’nda ATO eski başkanı Salih Bezci’nin oğlu Efe Bezci, Reyhan Çağla Bezci ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Çift şiddet iddialarıyla gündeme geldi. Peki, Salih Bezci'nin oğlu Efe Bezci kimdir? Efe Bezci'nin eşi Çağla Baykam hakkında bilgiler...

ATO eski başkanı Salih Bezci’nin oğlu Efe Bezci, 1990 yılında dünyaya geldi. İlkokulu Büyük Kolej’de, liseyi Fatoş Abla Koleji’nde birincilik ile tamamladıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB ETÜ) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne girdi. 2013 yılı Haziran ayında mezun oldu.

New York’ da 3,5 ay süre ile mimarlık staj eğitimi göre Ege Beczi, TOBB ETÜ Üniversitesi'ne baglı Ekonomi ve Genç Girişimciler Topluluğu'na 3 dönem boyunca seçim ile başkanlık yaptı.

Üniversite eğitiminin 3. sınıfında Türkiye Genç İş Adamları Derneği'nin (TÜGIAD 21 yasında en genç üyesi olarak bir ilke imza atan Beczi, 22 yasında Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Halen aktif olarak görevine devam etmektedir.

Ali Efe Bezci, Besa Grup bünyesinde 4 ayrı sektörde faaliyet gösteren şirketlerinde; Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır.

Efe Bezci, 2018 yılında KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Baykam ile Noter Handan Baykam'ın kızı KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Baykam ile nikah masasına oturdu.