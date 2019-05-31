Reuters bombayı patlattı! Ak Partili yetkili açıkladı İşte Yıldırım ve İmamoğlu arasındaki fark

Diken’in aktardığı habere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bazı üst düzey partililerin seçim için İstanbul’a ‘kamp‘ kurduğunu ve sonucun Yıldırım lehine olması için kampanya yürüttüğünü kaydeden aynı yetkili, “Elbette zorlukları var. Kolay bir kampanya değil ama Yıldırım’ın kazanma şansı var” dedi.