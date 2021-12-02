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Reuters 2021 yılının fotoğraflarını seçti! Türkiye'den sadece bir kare var

Reuters 2021 yılının fotoğraflarını seçti! Türkiye'den sadece bir kare var

Merkezi Londra'da bulunan Reuters haber ajansı, 2021'in en çarpıcı fotoğraflarını seçti. Yılın fotoğraflarında İstanbul'dan çarpıcı bir kare yer aldı.

Reuters 2021 yılının fotoğraflarını seçti! Türkiye'den sadece bir kare var

Haber ajansı Reuters, 2021 yılının öne çıkan fotoğraflarını yayımladı. Koronavirüs, iklim değişikliği, Olimpiyat oyunları ve protestoların yoğunlukta olduğu karelerde Türkiye'den de bir fotoğraf bulunuyor. 

İşte yılın fotoğrafları...

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Reuters 2021 yılının fotoğraflarını seçti! Türkiye'den sadece bir kare var

13 Mayıs'ta, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nden corona virüs aşı programı hakkında konuştuktan sonra ayrılırken gülüyorlar.

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Reuters 2021 yılının fotoğraflarını seçti! Türkiye'den sadece bir kare var

2 Ağustos'ta Tokyo 2020 Olimpiyatları, Atletizm Erkekler 3000m Engelli koşusu finali.

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Reuters 2021 yılının fotoğraflarını seçti! Türkiye'den sadece bir kare var

23 Nisan'da insanlar, Hindistan'ın Yeni Delhi kentindeki bir krematoryum sahasında corona virüs nedeniyle ölen kurbanları yakmak için bekliyor.

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