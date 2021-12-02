Reuters 2021 yılının fotoğraflarını seçti! Türkiye'den sadece bir kare var
Merkezi Londra'da bulunan Reuters haber ajansı, 2021'in en çarpıcı fotoğraflarını seçti. Yılın fotoğraflarında İstanbul'dan çarpıcı bir kare yer aldı.
Haber ajansı Reuters, 2021 yılının öne çıkan fotoğraflarını yayımladı. Koronavirüs, iklim değişikliği, Olimpiyat oyunları ve protestoların yoğunlukta olduğu karelerde Türkiye'den de bir fotoğraf bulunuyor.
İşte yılın fotoğrafları...
13 Mayıs'ta, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nden corona virüs aşı programı hakkında konuştuktan sonra ayrılırken gülüyorlar.
2 Ağustos'ta Tokyo 2020 Olimpiyatları, Atletizm Erkekler 3000m Engelli koşusu finali.
23 Nisan'da insanlar, Hindistan'ın Yeni Delhi kentindeki bir krematoryum sahasında corona virüs nedeniyle ölen kurbanları yakmak için bekliyor.