Reuters 2021 yılının fotoğraflarını seçti! Türkiye'den sadece bir kare var

Haber ajansı Reuters, 2021 yılının öne çıkan fotoğraflarını yayımladı. Koronavirüs, iklim değişikliği, Olimpiyat oyunları ve protestoların yoğunlukta olduğu karelerde Türkiye'den de bir fotoğraf bulunuyor.

İşte yılın fotoğrafları...