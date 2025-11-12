Restoranlarda fiyatlar düşebilir! Büyük boykot hazırlığı başladı, menülerde büyük ücret değişikliği
Yemek siparişi oluşturulan ve günümüzde milyonlarca kişinin kullandığı platformlarının yüzde 40'a varan komisyon oranları restoran sahiplerine yaka silktirdi. Sektördeki temsilciler, komisyon sorunu ivedilikle çözülmezse toplu boykot uygulamasına geçeceklerini ve kendi dijital sipariş sistemlerini kurma hazırlığında olduklarını açıkladı. Komisyon oranlarının düşürülmesi durumunda restoranlarda menü fiyatlarının yüzde 10 civarında gerileyebileceği ifade ediliyor.
Türkiye genelinde milyonlarca insanın kullandığı ve özellikle son zamanlarda yoğun ilginin olduğu yemek sipariş platformlarının yüzde 40'lara varan komisyon oranları, restoran sahiplerini isyan ettirdi ve harekete geçirdi. Birçok işletme, bu oranlarda komisyon alımının bu şekilde devam etmemesi gerektiğini belirterek platformlara karşı toplu boykot hazırlığında olduklarını açıkladı.
ÇÖZÜM BULUNMAZSA KENDİ PLATFORMLARINI KURACAKLAR
Sektör temsilcileri, komisyonların düşürülmemesi halinde alternatif oluşturmak için kendi dijital sipariş sistemlerini kurma hazırlığında olduklarını ifade etti.
Restoranlar, bu sistemle hem maliyetleri azaltmayı hem de doğrudan müşteriyle temas kurmayı hedefliyor. Bu durum, restoran işletmeciliği ve yemek sipariş sektörüne yeni bir soluk getirebilir.
MENÜ FİYATLARI YÜZDE 10 DÜŞEBİLİR
Yüksek komisyon oranlarının restoran karlılığını büyük ölçüde azalttığına dikkat çeken sektör yetkilileri, komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesiyle menü fiyatlarının ortama yüzde 10 düşeceğini belirtti.