Restoranlarda fiyatlar düşebilir! Büyük boykot hazırlığı başladı, menülerde büyük ücret değişikliği

Türkiye genelinde milyonlarca insanın kullandığı ve özellikle son zamanlarda yoğun ilginin olduğu yemek sipariş platformlarının yüzde 40'lara varan komisyon oranları, restoran sahiplerini isyan ettirdi ve harekete geçirdi. Birçok işletme, bu oranlarda komisyon alımının bu şekilde devam etmemesi gerektiğini belirterek platformlara karşı toplu boykot hazırlığında olduklarını açıkladı.