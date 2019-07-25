Restoranda ağızları açık bırakan an! Servis edilen tavuk canlanıp zıpladı

Restoranda ağızları açık bırakan an! Servis edilen tavuk canlanıp zıpladı

ABD'nin Florida eyaletinde restoranda servis edilen derisi yüzülmüş tavuk, hareket etmeye başlayınca kimse ne yapacağını bilemedi.

Restoranda ağızları açık bırakan an! Servis edilen tavuk canlanıp zıpladı - Sayfa 1

Görüntüler iki hafta önce ABD'nin Florida eyaletinde, Bayan Phillips tarafından Facebook'a paylaşıldı ve dört milyondan fazla kez izlendi. Hangi restoran olduğu konusunda bir bilgi yok ama masada duran yemek çubukları dolayısıyla çiğ et tüketilen Japon, Çin veya Kore restoranı olduğu tahmin ediliyor.

14
Restoranda ağızları açık bırakan an! Servis edilen tavuk canlanıp zıpladı - Sayfa 2

Etten ayrılarak aşağı doğru indi

Hareket eden tavuk parçasının çekilen bu fotoğrafında bir parçanın etten ayrılarak aşağı doğru indiği gözüküyor.

24
Restoranda ağızları açık bırakan an! Servis edilen tavuk canlanıp zıpladı - Sayfa 3

Neden: Ölmemiş sinir uçları 

Facebook'ta paylaşılan videoya, henüz ölmemiş sinir uçlarından kaynaklandığına dair yorumlar geldi. 

34
Restoranda ağızları açık bırakan an! Servis edilen tavuk canlanıp zıpladı - Sayfa 4

Bir kişi "Genellikle et çok taze olduğu için kaslar hala hareket edebiliyor" diye yorum yaptı.

44