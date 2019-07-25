Restoranda ağızları açık bırakan an! Servis edilen tavuk canlanıp zıpladı

Görüntüler iki hafta önce ABD'nin Florida eyaletinde, Bayan Phillips tarafından Facebook'a paylaşıldı ve dört milyondan fazla kez izlendi. Hangi restoran olduğu konusunda bir bilgi yok ama masada duran yemek çubukları dolayısıyla çiğ et tüketilen Japon, Çin veya Kore restoranı olduğu tahmin ediliyor.