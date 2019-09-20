Restoran zincirleriyle dünyayı sallayan beş çılgın Türk ve ilginç hikayeleri!
Türk girişimci ve şefler son dönemde dünya restoran piyasasında fazlaca konuşulur oldu. Türk şeflerin lezzetleri dünya çapında üne kavuştu. İşte dünyayı sallayan 5 çılgın Türk.
Türkiye’den dünyaya açılan 5 Türk vatandaşının açtığı restoranlar dünya çapında ünlere ulaştı. O isimler Nusret Gökçe, Hakkı Akdeniz, Burak Özdemir, Hüseyin Özer ve Orhan Yeğen olarak sıralanabiliyor. Açtığı restoranlar tüm dünyanın gözdesi haline gelen Türklerin hayat hikayeleri de ortaya koydukları lezzetler kadar ilginç. Her damak tadına hitap eden bu isimlerin kurduğu restoranlarda, dünyanın dört bir yanında her gün binlerce kişi yemek yiyor.
Tüm dünya Nusret’i tanıdı
1983 yılında maden işçisi bir babanın 5’inci çocuğu olarak Erzurum’da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maddi sebeplerden dolayı altıncı sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı. Kardeşlerinin okuması için Bostancı Kasaplar Çarşısında bir kasabın yanına çırak olarak işe giren Gökçe, biriktirdiği parayla Arjantin'e giderek dünya çapındaki diğer kasapların yanında çalıştı ve onlardan yeni teknikler öğrendi.
Gökçe bir süre ABD’de de çalıştı. Yaptığı menü New York Times’ta yayınlanan Gökçe’nin şimdilerde New York, Miami, Doha, Dubai ve Abu Dhabi’de şubeleri var.
Silvan’dan New York’a film gibi bir hikaye
Diyarbakır’da Kanada’ya, oradan da ABD’ye uzanan ilginç bir hikayenin kahraman ise Hakkı Akdeniz.
1997 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Kanada’ya giden ve burada üvey abisiyle birlikte bir pizzacıda çalışmaya başlayan Akdeniz ABD’ye yelken açmak istedi.