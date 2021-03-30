Restoran yasağı kalktı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var işte madde madde yasaklar

Türkiye normalleşme sürecinde artan vaka sayıları ile birlikte 1 ay önceye döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında alınan yeni koronavirüs kararlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni Koronavirüs Risk Haritası'nı paylaştı. Buna göre çok yüksek riskli yani 'kırmızı' şehirlerin sayısı 17'den 58'e yükseldi. Yani Türkiye haritası çok büyük oranda kızardı. Ve yeni yasaklar geldi. İşte yeni koronavirüs yasaklarıyla ilgili tüm ayrıntılar...

Türkiye yeniden hafta sonu iki gün yasağına geri döndü. kapanmaya gidiyor. Bu hafta sonu itibariyle sokağa çıkma yasağı tüm illerde cumartesi pazar günü uygulanacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ramazan ayı ile ilgili 'fedakarlık yapacağız' diyerek, "Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Yine Ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir" açıklamasında bulundu.

ALINAN YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI ŞÖYLE:

* Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir.

* Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir.

* Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.

* Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

* Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız.

* Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

* Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

* Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

* Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır.