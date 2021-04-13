BIST 1.361
DOLAR 8,14
EURO 9,69
ALTIN 452,22
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var

Restoran ve kafelere korona yasağı geldi! Bugünden itibaren sadece paket servis yapabilecekler

Ramazan için yeni korona yasakları Kabine toplantısı sonrası açıklanacak. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yeye-içme yerleriyle ilgili yeni ekleme yapıldı. Böylece buralar bugünden itibaren kapatıldı....

Abone ol

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunan "Kontrollü Normalleşme Süreci ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne, vatandaşlardan gelen yeni sorular üzerine ekleme yapıldı. Bu ekleme ile Kabine toplantısından  önce yeni yasağın devreye girmesine neden oldu.

Ramazan boyunca masada müşteri alınacak mı?

Ramazan boyunca yeme-içme yerlerinde masada müşteri kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine yapılan eklemede, şu ifadelere yer verildi:

- Son Kabine Toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere Ramazan ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine Toplantısı sonrasında yayımlanacak genelgemizde açıklanacaktır. 

- Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan'ın ilk günü olan 13 Nisan 2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte Ramazan yasakları! Seyahat yasağı geliyor yüz yüze eğitime ara veriliyor mesai saatleri... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanı uyardı! Sahura kalkmadan oruç tutmak bağışıklık sistemini savunmasız bırakabilir
Karı koca öpüşürse oruç bozulur mu Diyanet cevabı nedir?
Sanayi üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı
Fatih Terim neşteri vurdu! 6 isimle yollar ayrılıyor
Arif Güloğlu hastalığı nedir ne kanseri? Arif Güloğlu yaşı kaç?
Koronavirüs geçireli 1 ay olduysa oruç tutulur mu?
Bursa'da tamir için usta bulamadı kendisi üretti! 500 TL'ye satıyor
Soma faciası davası yeniden başlıyor
Adana'da evini basan iki kardeşten birini öldürdü diğerini ağır yaraladı
BB Erzurumsporlu taraftar büyü mü yaptı? İşte yanıtı
Yorumlar 2 yorum