Resti çektiler biz de yokuz! Meral Akşener'den 'sandıklı' gönderme: Melek Mosso'ya destek mesajı yağdı

Mosso "Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok.” diye konuşmuştu.