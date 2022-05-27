Resti çektiler biz de yokuz! Meral Akşener'den 'sandıklı' gönderme: Melek Mosso'ya destek mesajı yağdı
Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da düzenlenecek olan Melek Mosso konserinin iptal edilmesinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Haluk Levent, Nükhet Duru gibi ünlü isimlerden Mosso'ya destek yağarken Funda Arar ve Derya Uluğ'un Isparta kararı belli oldu.
Şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konserde kadınların kıyafetlerini eleştirenlere tepki göstermişti. Mosso, şarkı arasında uçuş uçuş olan elbisesini savurarak, “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun." demişti.
Mosso "Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok.” diye konuşmuştu.
Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi, Melek Mosso'yu hedef alarak yaptığı açıklamada Isparta Belediyesi'nin "halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan" konserler düzenlediğini belirtmişti.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından dün akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaşılan konser afişinde Melek Mosso'nun yer almadığı görülmüştü.