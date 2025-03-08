BIST 10.507
DOLAR 36,48
EURO 39,59
ALTIN 3.412,14
HABER /  GÜNCEL

Restaronda asansör dehşeti müşteri asansöre binmek isterken..

Restaronda asansör dehşeti müşteri asansöre binmek isterken..

Beyoğlu'nda restoranda bir müşteri, asansör boşluğuna düşmesi sonucu yaralandı.

Abone ol

Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Sokak'ta 4 katlı binanın restoran kısmında ismi öğrenilemeyen bir müşteri, asansöre binmek istediği sırada kabinin olmadığını fark etmeyerek birinci kattan aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu asansör boşluğundan yaralı olarak çıkarılan müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de 3 Bulgar vatandaşı, Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu
İngiltere'de 3 Bulgar vatandaşı, Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ile Ronaldolu Al Nassr'dan gollü düeollo
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ile Ronaldolu Al Nassr'dan gollü düeollo
Sakarya'da treyler fabrikasında yangın
Sakarya'da treyler fabrikasında yangın
İran'dan ABD Hazine Bakanı'nın 'Tahran'ı yeniden beş parasız hale getireceğiz' açıklamasına tepki
İran'dan ABD Hazine Bakanı'nın 'Tahran'ı yeniden beş parasız hale getireceğiz' açıklamasına tepki
Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki çocuk öldü! Belediye başkanından açıklama
Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki çocuk öldü! Belediye başkanından açıklama
Kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu! Ece Gürel'in ön otopsisi tamamlandı
Kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu! Ece Gürel'in ön otopsisi tamamlandı
İslam İşbirliği Teşkilatı 'Filistin' için toplandı
İslam İşbirliği Teşkilatı 'Filistin' için toplandı
Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu
Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu
O ilimizde şap paniği: 2 köy karantinaya alındı
O ilimizde şap paniği: 2 köy karantinaya alındı
Malatya'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Malatya'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu?
Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu?
Trump: İran ile umarım bir barış anlaşması yapabiliriz
Trump: İran ile umarım bir barış anlaşması yapabiliriz